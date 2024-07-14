"النشرة": مقتل أحد المطلوبين خلال مداهمة الجيش بلدة بريتال حي المحوط

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن ان "قوة من الجيش اللبناني داهمت بلدة بريتال حي المحوط، وتعمل على تفتيش منازل مطلوبين وتخلل المداهمة إطلاق نار أسفرت عن مقتل أحد المطلوبين".

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