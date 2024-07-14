غارات إسرائيلية على بني حيان وميس الجبل وحولا وعيتا الشعب

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات بني حيان، ميس الجبل، حولا وعيتا الشعب في جنوب لبنان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

وفي وقت سابق، تعرضت منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.