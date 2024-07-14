بعد نجاته من محاولة الاغتيال.. رسالة هامة من ترامب

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات- د ب أ

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد مواطني بلاده إلى "الوقوف متحدين" بعد نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وكان ترامب البالغ من العمر 78 عامًا، والذي يسعى للإطاحة بخليفته الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، أُصيب برصاصة في الأذن خلال الحادث الذي وقع في باتلر، شمال بيتسبرج أمس السبت.

وأسفرت المحاولة عن مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بينما قُتل المسلح، الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" إن اسمه توماس ماثيو كروكس وعمره، 20 عامًا، على يد عملاء الخدمة السرية الأمريكية.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" اليوم: "كان الله وحده هو الذي منع حدوث ما لا يمكن تصوره".

ونعى ترامب الضحايا في الحادث، وقال: "نرسل حبنا إلى الضحايا الآخرين وعائلاتهم.. نصلي من أجل شفاء المصابين، ونحتفظ في قلوبنا بذكرى المواطن الذي قُتل على نحو مروع".

وتابع السياسي الجمهوري: "من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، ونظهر معدنا الحقيقي كأمريكيين، بالبقاء أقوياء ومصممين، وألا نسمح للشر بأن ينتصر".