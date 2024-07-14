كيف تؤثر محاولة اغتيال ترامب على انتخابات الرئاسة؟

ابوظبي - سيف اليزيد - تأتي محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس السبت، قبل أيام من إعلان ترشيحه رسمياً عن الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل في محاولة للعودة إلى البيت الأبيض.

وسائل إعلام أميركية ترى أن الحادث سيؤثر على الانتخابات القادمة لكونه سيحشد الكثيرين خلف ترامب في

السباق الانتخابي الرئاسي.

واستندت في ذلك إلى ارتفاع شعبية الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان بعد تعرضه لإطلاق نار في مارس 1981.

وهاجم بعض الجمهوريين، خصومهم الديمقراطيين بسبب إطلاق النار على ترامب. وأكدوا أن طريق ترامب إلى البيت الأبيض أصبح أكثر سهولة.

وأشاروا إلى أن محاولة الاغتيال تكثف القاعدة المؤيدة لترامب فى انتخابات نوفمبر معتبرين أنه تحدى الهجوم عندما رفع قبضته وردد شعار "قاتلوا قاتلوا قاتلوا".

أما أبناء الرئيس السابق، فرأوا الحادث انتصاراً وليس صدمة.