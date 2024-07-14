مشاركة دولية لديوان المحاسبة

شارك النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية بالديوان العام للمحاسبة ماجد الدهيش في المؤتمر الدولي «دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مكافحة الفساد من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحوكمة» الذي عُقد بمشاركة عدد من الأجهزة الدولية النظيرة في مدينة هانوي بجمهورية فيتنام.

وناقش المؤتمر أفضل الممارسات والتجارب للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في تنفيذ أعمال المراجعة مما يُسهم في ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية في تنفيذ تلك الأعمال المراجعة ويُعزّز من دورها في الرفع من مستوى الشفافية والنزاهة العامة والحوكمة الرشيدة.