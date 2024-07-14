مشاركة دولية لديوان المحاسبة

وناقش المؤتمر أفضل الممارسات والتجارب للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في تنفيذ أعمال المراجعة مما يُسهم في ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية في تنفيذ تلك الأعمال المراجعة ويُعزّز من دورها في الرفع من مستوى الشفافية والنزاهة العامة والحوكمة الرشيدة.
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