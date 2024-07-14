تهنئة فرنسا وولي العهد يتلقى رسالة من أمير قطر

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي للمناسبة نفسها، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
إلى ذلك، تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقد تسلم الرسالة، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وذلك خلال استقباله في الوزارة بالرياض، أمس، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.
وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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