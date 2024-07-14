محاولة اغتيال تجدد طاقة وحماس ترمب

أشعلت محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الحالي للحزب الجمهوري دونالد ترمب المواقع والمحطات الإخبارية والصحف مجددا، بعد أن أثار جدلا واسعا بقضاياه الجنائية وسعيه الدائم للظهور بشكل الرئيس المستهدف، ظهر مجددا بعد إصابته بإطلاق النار في محاولة اغتيال واضحة يدعو إلى الوحدة والمرونة في حين صُدم الزعماء عبر الانقسام السياسي من ردود أفعالهم إزاء إطلاق النار.

وتقول حملتة إنه «في حالة معنوية رائعة» و«يبلي بلاءً حسنًا» و «يخضع للفحص في منشأة طبية محلية».

تحقيقات الاغتيال

وبين مسؤولون في إنفاذ القانون أن إطلاق النار في تجمع جماهيري لدونالد ترمب في بتلر بولاية بنسلفانيا يجري التحقيق فيه باعتباره محاولة اغتيال للرئيس السابق والمرشح الجمهوري المفترض.

وقالت الخدمة السرية إنها قتلت مطلق النار المشتبه به، الذي هاجم من مكان مرتفع خارج مكان التجمع.

وقال مسؤولان في إنفاذ القانون إن المحققين يعتقدون أن والد توماس ماثيو كروكس، الذي تم تحديده على أنه مطلق النار، اشترى السلاح قبل ستة أشهر على الأقل.

وقال المسؤولون إن العملاء الفيدراليين ما زالوا يعملون على فهم متى وكيف حصل كروكس على السلاح وجمع معلومات إضافية عنه أثناء عملهم على محاولة تحديد الدافع المحتمل. ويركز التحقيق على كروكس.

وتظهر السجلات أن توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا كان مسجلاً كناخب جمهوري في ولاية بنسلفانيا، لكن تقارير التمويل الفيدرالي للحملات تظهر أيضًا أنه قدم 15 دولارًا للجنة عمل سياسي تقدمية في 20 يناير 2021، وهو اليوم الذي أدى فيه الرئيس جو بايدن اليمين الدستورية.

وقالت السلطات للصحفيين إن كروكس لم يكن يحمل أي بطاقة هوية، لذا فقد استخدموا الحمض النووي وغيره من الأساليب للتأكد من هويته.

وهناك حالات متعددة من العنف السياسي الذي استهدف رؤساء الولايات المتحدة والرؤساء السابقين والمرشحين الرئاسيين من الحزبين الرئيسيين.

وهذه نظرة على بعض الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي حدثت:

أبراهام لينكولن الرئيس السادس عشر

كان لينكولن أول رئيس يتم اغتياله، حيث أطلق عليه جون ويلكس بوث النار في 14 أبريل 1865، بينما كان هو وزوجته ماري تود لينكولن يحضران عرضًا خاصًا للكوميديا ​​ في مسرح فورد في واشنطن.

نُقِل لينكولن إلى منزل يقع في الشارع المقابل للمسرح لتلقي العلاج الطبي بعد إصابته برصاصة في مؤخرة رأسه. وتوفي في صباح اليوم التالي. وقد ذُكِر دعمه لحقوق السود كدافع وراء مقتله.

جيمس جارفيلد الرئيس العشرون

كان جارفيلد ثاني رئيس يتم اغتياله، بعد ستة أشهر من توليه منصبه. كان يسير في محطة قطار في واشنطن في الثاني من يوليو عام 1881، لركوب قطار متجه إلى نيو إنجلاند عندما أطلق عليه تشارلز جيتو النار.

ظل الرئيس الجريح ملقى في البيت الأبيض لعدة أسابيع لكنه توفي في سبتمبر بعد نقله إلى شاطئ نيوجيرسي. وكان قد شغل منصبه لمدة ستة أشهر.

وليام ماكينلي، الرئيس الخامس والعشرون

أُطلِق النار على ماكينلي بعد إلقائه خطابًا في بوفالو، نيويورك، في السادس من سبتمبر 1901. كان يصافح أشخاصًا يمرون عبر صف الاستقبال عندما أطلق رجل رصاصتين على صدره من مسافة قريبة. توقع الأطباء أن يتعافى ماكينلي، لكن الغرغرينا أصابته بعد ذلك حول الجروح الناجمة عن الرصاص.

توفي ماكينلي في 14 سبتمبر 1901، بعد ستة أشهر من توليه ولايته الثانية. فرانكلين د. روزفلت، الرئيس الثاني والثلاثون

وكان روزفلت، الرئيس المنتخب في ذلك الوقت، قد ألقى للتو خطابا في ميامي من داخل سيارة مكشوفة عندما سمع إطلاق نار.

لم يُصب روزفلت بأذى في حادثة إطلاق النار التي وقعت في فبراير عام 1933، والتي أدت إلى مقتل عمدة شيكاغو أنطون سيرماك. وأدين جوزيبي زانجارا بإطلاق النار وحكم عليه بالإعدام.

جون ف. كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثون

قُتل كينيدي برصاصة قاتلة خفية مسلحة ببندقية عالية الطاقة أثناء زيارته لدالاس في نوفمبر 1963 مع السيدة الأولى جاكلين كينيدي. دوى صوت إطلاق النار بينما كان موكب الرئيس يمر عبر ديلي بلازا في وسط مدينة دالاس.

تم نقل كينيدي إلى مستشفى باركلاند ميموريال، حيث توفي بعد فترة وجيزة.

جورج دبليو بوش، الرئيس الثالث والأربعون

كان بوش يحضر تجمعا جماهيريا في تبليسي عام 2005 مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي عندما تم إلقاء قنبلة يدوية تجاهه.

كان الرجلان خلف حاجز مضاد للرصاص عندما سقطت القنبلة الملفوفة بقطعة قماش على بعد حوالي 100 قدم. لم تنفجر القنبلة ولم يصب أحد بأذى. وأدين فلاديمير أروتيونيان وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

بندقية «AR-15»:

السلاح الذي استخدم لاستهداف الرئيس السابق دونالد ترمب.

وصفها تقرير داخلي صادر عن البنتاجون بأنها «سلاح رائع يتمتع بقوة فتك هائلة»

أصبحت البندقية سلاحًا بارزا للقوات الأمريكية في حرب فيتنام. تعتبر الأداة المفضلة لمرتكبي جرائم القتل الجماعي.

المقبض السفلي يضم آلية الزناد ومقبض المسدس والمخزن.

تتميز بوجود العديد من الملحقات المتاحة مثل المناظير ومقابض الإمساك والمخازن ذات السعة الكبيرة.

الصيد: تُستخدم لصيد مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك الغزلان والخنازير البرية.

الدفاع عن النفس: يستخدمها بعض الأشخاص للدفاع عن النفس في المنازل.

إنفاذ القانون: تستخدمها بعض وكالات إنفاذ القانون.