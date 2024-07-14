السجن 3 أعوام لمدان بابتزاز سيدة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام على مدان بابتزاز وإفشاء أسرار موظفة، وفي الدعوى المدنية بإحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة، وإلزامه بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر، ومصطفى عامر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 271 لسنة 2024 جنح مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 15 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

أحالت جهات التحقيق المدعو "سعيد.أ.ع.ا"، 47 عامًا، ويقيم بمركز فوه، إلى محكمة جنايات فوه لمحاكمته بتهمة تهديد المجني عليها "نها.ع.ع"، 49 عامًا، موظفة بالكهرباء، وتقيم بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بإفشاء أمور خادشة بشرفها عبر صور ومقاطع مرئية، وذلك في شهر يناير 2023.

كشفت التحقيقات أن المتهم التقط الصور والمقاطع المرئية للمجني عليها دون علمها إثر علاقة عاطفية بينهما، وهددها بنشرها ما لم تعطه مبالغ مالية، وأرسل لها عبر تطبيق واتساب عبارات تهديدية. كما اتهم بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها باستخدام هاتف نقال لالتقاط صور ومقاطع مرئية فاضحة دون علمها، وابتزازها ماليًا بعدم إرسال المواد المصورة لذويها.

استعمل المدان تسجيلات الصور والمقاطع المرئية بغير رضاء المجني عليها وحصل على مبالغ مالية منها تحت التهديد، بجانب تعمده إزعاجها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وانتهاكه القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.