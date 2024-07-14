بايدن يدعو الأمريكيين لعدم وضع "الافتراضات" وانتظار التحقيقات بمحاولة اغتيال ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه بعدم وضع افتراضات و"السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالقيام بعمله"، عقب محاولة اغتيال الرئيس السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وألقى بايدن خطابه، اليوم الأحد، بحضور كل من نائبته كاميلا هاريس ومدير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس والمدعي العام ميريك جارلاند.

وأوضح بايدن أنه لا تتوفر معلومات حتى اللحظة بشأن دوافع منفذ عملية إطلاق النار، مضيفا "لكننا نعلم من هو".

وقال بايدن إنه أصدر تعليمات بفتح التحقيقات حول الحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، مطالبا المحققين بأن يكون التحقيق في الواقعة "سريعا وشاملا"، مؤكدا "أن المحققين سيكون لديهم كل الموارد التي يحتاجونها لإنجاز الأمر".

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين بينهم منفذ الهجوم وإصابة آخرين، فيما أصيب ترامب في أذنه اليمنى.