شعبة الخضر والفاكهة تكشف سبب انخفاض أسعار المانجو بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف إبراهيم حداد، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن سبب انخفاض أسعار المانجو بالأسواق والتي تصل إلى 18 جنيهًا لبعض الأنواع، مؤكدًا أن الأمر ليس له علاقة بدرجات الحرارة ولكن محصول المانجو هذا العام وفير.

وقال، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن السوق عرض وطلب، والمانجو التي تم طرحها بالأسواق هذا العام كثيرة لأن هذا العام لم يشهد رياحًا تؤثر على إنتاج المانجو مما حافظ على إنتاج المحاصيل.

وتابع عضو شعبة الخضر والفاكهة، أن 90% من الفاكهة لا تتأثر بدرجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه بعد طرح العنب والمانجو في الأسواق فإن موسم البطيخ ينتهي مما يساهم في انخفاض أسعاره خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم حداد، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار لديهم بالشعبة تكون مرتبطة بالعرض والطلب أما الباعة فإن كل بائع يضع التسعيرة الخاصة بالمنطقة التي يتواجد بها.