تامر أمين معلقًا على ظهوره بنضارة شمس: هو إحنا لازم نلوش بكلمتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

عقب الإعلامي تامر أمين على ظهوره بنظارة شمس على الهواء:"بقى عندنا نوع من العنف والتجاوز ونوع من حالات التعدي والاصطياد موجودة عند جزء مش قليل من الناس".

وأضاف "أمين"، خلال برنامجه" أخر النهار"، والمذاع على فضائية" النهار": "أنا طلعت البرنامج بالنظارة السوداء لإني عامل عملية في عيني، لقيت واحد بيقولي هي التناكة وصلت أنك تطلع بالنظارة في الاستوديو!!.

تابع مقدم "آخر النهار": "هو إحنا لازم نلوش بكلمتين وخلاص وبعدين نبقي نفهم!.. مينفعش نبرر السلوك العدواني والعنيف لو الأوضاع صعبة يبقي لازم نهون على بعض مش نقطع في بعض".

وأكمل:" الأوضاع مش هتهون إلا لما نطبطب على بعض، موضحا:" عامل عملية في عنيا وشوفت فيديوهات منتشرة ليا وتعليقات سلبية زي ده جي يورينا جمال نضارته".