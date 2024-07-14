وزير الإسكان: استثمارات تتجاوز 350 مليار جنيه تحول العلمين الجديدة إلى وجهة رائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعجابه الشديد بالإنجازات التنموية في مدينة العلمين الجديدة، واصفًا إياها بأنها نقطة تحول ملحوظة ومثال حي للتطور الذي تشهده البلاد.

خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، وجه الشربيني الشكر للوزير السابق الدكتور عاصم الجزار، مشيدًا بجهوده الكبيرة في مراحل إقامة المدينة، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي شهدته المنطقة، من مجرد حقول ألغام إلى مدينة حديثة تضاهي في أهميتها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن العلمين الجديدة أصبحت الآن وجهة استثمارية وسياحية رائدة، تضم مجموعة متنوعة من المشروعات التي تخدم مختلف الشرائح، بما في ذلك الأبراج، الفيلات، العمارات السكنية، والخدمات التجارية والترفيهية، وتقدم للسكان والزوار تجربة فريدة من الرفاهية والتميز.

كما لفت الشربيني إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة في المدينة، والتي بلغت نحو 250 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص التي وصلت إلى 100 مليار جنيه، مما يعكس التعاون البناء بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق التنمية العمرانية.

وأكد الوزير على جاذبية المدينة للمستثمرين والسياح، بفضل البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في المشروعات متقدمة، ومنها مشروع أبراج السكن القومي بالحي اللاتيني الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70%، والتقدم الكبير في مشروع "سكن مصر" الذي بات يضم أكثر من 3500 أسرة.