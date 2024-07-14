موعد صيام يوم عاشوراء وهل إجازة أم لا؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يوافق غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء 15 و16 يوليو، تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم، وصيامه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنَّة الفعلية والقولية، ويثاب فاعل هذه السنة بتكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث.

وتابعت دار الإفتاء: "ويستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء".

وأكدت دار الإفتاء: "يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، ولا حرج في ذلك شرعًا؛ لأنه لم يرد نهي عن صومه منفردًا، بل ورد ثبوت الثواب لمن صامه ولو منفردًا؛

وعن مدى إمكانية احتساب هذا اليوم إجازة أم لا، فإن مجلس الوزراء لا يحتسب يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، إجازة رسمية.