شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: اللجنة البرلمانية تستهدف الخروج ببرنامج حكومة قابل للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 09:00 م

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بالاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد عباس، في تصريحات له، أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان للخروج ببرنامج حكومي قابل للتنفيذ يدعم الدولة والمواطنين.



وقال عضو مجلس النواب، إن أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بذلوا جهوداً استثنائية خلال اجتماعاتهم المستمرة لمناقشة برنامج الحكومة، مما يعكس التزامهم العميق بمسؤولياتهم الوطنية.



وأوضح النائب زكي عباس، أن عملهم دون انقطاع أو إجازات يعكس حرصهم على ضمان جودة النقاشات وفعالية النتائج.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان يعتبران من الركائز الأساسية لإثراء النقاشات وتحقيق برنامج حكومي عملي وقابل للتنفيذ.



وأضاف النائب زكي عباس، أن التنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسهم في صياغة سياسات وبرامج تدعم الدولة وتخدم المواطنين بكفاءة.



وأكد عضو مجلس النواب، أهمية استمرار هذا النهج التعاوني، قائلاً: "إن التعاون المستمر بين الحكومة والنواب يعزز من تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين.



ولفت النائب زكي عباس، إلى أن البرلمان والحكومة يعملان بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.



واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بدعوة الجميع إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق حتى الآن، معبراً عن تفاؤله بأن تثمر هذه الجهود المشتركة عن نتائج ملموسة تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.