شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اقتصادية النواب: اجتماعات الحكومة والنواب دليل الحرص المتبادل لخدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية استمرار اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الوزراء من أجل وضع رؤية وخطة عمل محددة تسهم في وضع إصلاحات في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية على كافة الملفات الشائكة، لتحقيق قدر من الشفافية والتواصل الحقيقي مع المواطن، والقضاء على مفهوم الجزر المنعزلة لتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف "عمار"، أن الجلسات المنعقدة تسهم أيضا في صياغة تشريعات تصب في صالح المواطن وتحدث فارق ملموس في الكثير من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي والقضاء على جشع بعض التجار من خلال ضبط الأسواق، فإن التنسيق والتعاون المشترك بين مجلس النواب والوزراء الجدد يسهم في خلق حالة نقاشية تنتهي بتوصيات تهدف لإعلاء مصلحة المواطن وتخفيف العبء عن كاهله في المقام الأول.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن من بين الملفات الهامة التي تطرقت إليها اجتماعات الحكومة مع مجلس النواب، كان ملف التعليم، حيث قدمت خلالها الحكومة وضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وربط الدراسة بالجامعات باحتياجات سوق العمل، إعداد خطة استراتيجية لإنهاء جميع مشاكل العملية التعليمية، فضلا عن مناقشة تحديات القطاع الصحي، من خلال تطوير خدمات مراكز الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين.

وأشار "عمار"، إلى أن استمرار اجتماعات اللجنة الخاصة مع الحكومة اليوم، يبرهن على حرص النواب والوزراء الجدد، على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيدا من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية، خاصة أن تلك الاجتماعات تخلق نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين.