اعلنت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة، أن "أكثر من 190 منشأة للأونروا دمرت خلال الحرب على غزة".
وفي وقت سابق، أشار فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى أن "حوالي 200 موظف في الوكالة قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وأشار إلى أن "غالبية مدارس قطاع غزة دمرت جراء الحرب الإسرائيلية"، مؤكدا اننا "نواجه خطر خسارة جيل كامل للتعليم والحصول على مستقبل أفضل في القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرة المكتب الإعلامي للأونروا في غزة: أكثر من 190 منشأة للأونروا دمرت خلال الحرب على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.