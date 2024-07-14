مديرة المكتب الإعلامي للأونروا في غزة: أكثر من 190 منشأة للأونروا دمرت خلال الحرب على غزة

اعلنت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة، أن "أكثر من 190 منشأة للأونروا دمرت خلال الحرب على غزة".

وفي وقت سابق، أشار فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى أن "حوالي 200 موظف في الوكالة قتلوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وأشار إلى أن "غالبية مدارس قطاع غزة دمرت جراء الحرب الإسرائيلية"، مؤكدا اننا "نواجه خطر خسارة جيل كامل للتعليم والحصول على مستقبل أفضل في القطاع".