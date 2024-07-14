أعلن الرئيس الأميركي السابق المرشح الجمهوري، "أنني سأغادر ظهرًا إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن كما كان مقررًا"، وذلك لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري الأحد.
وقال: "كنت سأؤجل رحلتي إلى ويسكونسن لكنني قررت عدم السماح لمطلق النار بفرض تغيير على أجندتي"، إثر مُحاولة الاغتيال التي تعرّض لها أثناء تجمّع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.
في وقت سابق، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن امتنانه لأنّ "الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بصحة جيدة ويتعافى"، وكشف أنّه أصدر أوامره لـ"تعزيز الإجراءات الأمنية في المؤتمر الجمهوري الذي يبدأ غدًا"، وقال: "سوف نعزز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب أعلن أنّه سيتوجّه إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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