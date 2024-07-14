الخارجية السورية: تمادي إسرائيل في الاعتداء على أراضينا ينذر بتداعيات يصعب السيطرة عليها

دانت وزارة الخارجية السورية، "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وغيرها من دول المنطقة".

واشارت في بيان، الى "أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية وعلى دول المنطقة ينذر بجرها إلى تصعيد خطير سيؤدي إلى تداعيات يصعب السيطرة عليها وعواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".

وحذر البيان من أن "استمرار الصمت الدولي حيال ذلك، سيقوض قدرة المنظومة الأممية على مواجهة هذه الانتهاكات لميثاقها وشرعتها الدولية".

ولفتت الوزارة، الى أن "بيانها جاء ردا على عدوان جوي شنته القوات الإسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفةً عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية السورية، وأحد الأبنية السكنية في حي كفر سوسة في دمشق، ما أدى إلى مقتل عسكري سوري وإصابة ثلاثة آخرين والتسبب بأضرار مادية جسيمة لحقت بالأبنية السكنية والبنى التحتية".

واضافت، أن "الجمهورية العربية السورية إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم، فإنها تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في وضع حد للجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وفي مقدمتها إنهاء احتلالها للأراضي العربية المحتلة، كما تؤكد سورية مجدداً على حقها الراسخ في الدفاع عن سيادتها وتحرير أرضها المحتلة بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".