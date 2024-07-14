بزشكيان باتصال مع المشاط: نشيد بقرار القيادة اليمنية والشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني

أجرى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لحركة "أنصار الله" مهدي محمد المشاط، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان مهنئًا بفوزه بالانتخابات، حيث اعتبر أنّ نجاح الانتخابات الإيرانية انتصار للشعب والثورة الإيرانية، معبرًا عن تطلعه في تعزيز العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه عبّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن شكره للمشاط على الاتصال وتقديم التهاني له بفوزه في الانتخابات الإيرانية.

وأشاد بـ"القرار الشجاع للقيادة اليمنية والشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني"، وقال: "اليمنيون دخلوا هذه المعركة بكل شجاعة، وبالتأكيد فإنّ الشعب الإيراني والشعوب الحرة تثمن ما قام به اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة"، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف "نرى بعض الدول المسلمة عملت وفق مصالحها واكتفت بإصدار بيانات، وبالطبع فإنّ الشعوب الحرة ستحاكم الحكام الذين لم يتحركوا لوقف الجرائم التي تُرتكب من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "جذور ما يجري من أحداث مريرة في المنطقة إنما هي نتيجة وجود الكيان الصهيوني في المنطقة والسياسات التخريبية للغرب"، مؤكدًا أنّ "القواسم المشتركة بين اليمن وإيران متجذرة وإنما نتطلع خلال هذه المرحلة إلى مزيد من العلاقات بين البلدين".

وأعرب الرئيس الإيراني عن الأمل في أن يتم "رفع الحصار على الشعب اليمني وأن يترسخ السلام في اليمن".