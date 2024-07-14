اشار النائب بلال عبدالله، الى أن "الإجتماع مع المعارضة كان إيجابياً، ونحن اليوم في أزمة وجودية ويجب أن ننطلق بإتجاه تسوية داخلية".
ولفت في حديث مع قناة "الجديد"، الى أن "رئيس حزب القوات سمير جعجع صنّفنا على أننا وسطيين ووضع لنا خارطة طريق ونحن سندرس هذه الخارطة مع المعارضة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: جعجع صنّفنا على أننا وسطيين ووضع لنا خارطة طريق ونحن سندرس هذه الخارطة مع المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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