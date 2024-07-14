عبدالله: جعجع صنّفنا على أننا وسطيين ووضع لنا خارطة طريق ونحن سندرس هذه الخارطة مع المعارضة

اشار النائب بلال عبدالله، الى أن "الإجتماع مع المعارضة كان إيجابياً، ونحن اليوم في أزمة وجودية ويجب أن ننطلق بإتجاه تسوية داخلية".

ولفت في حديث مع قناة "الجديد"، الى أن "رئيس حزب القوات سمير جعجع صنّفنا على أننا وسطيين ووضع لنا خارطة طريق ونحن سندرس هذه الخارطة مع المعارضة".