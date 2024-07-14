عقيص: سنلتقي نواب الثنائي إذا أحبّوا أن يلبّوا دعوتنا للنقاش

اشار النائب جورج عقيص، الى أن "إذا كانت مبادرتنا "مش ماشية" فمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري "مش ماشية" أيضاً ونحن سنلتقي نواب الثنائي إذا أحبّوا أن يلبّوا دعوتنا للنقاش"، لافتا الى أن "الأجواء التي لدي تقول أن الإجتماع مع نواب الثنائي سيتم بعد ذكرى عاشوراء لكن لا أعلم من الشخصيات التي ستحضر".

ورأى في حديث لقناة "الجديد"، أن "الطرف الآخر لا يهتم بإنتخاب رئيس للجمهورية اليوم، وهو يسعى الى شراء الوقت بإنتظار وضوح المشهد الإقليمي والدولي وهو "شاطر" بنقل المسؤولية الى كاهل الآخرين".