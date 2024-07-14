شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن للأمريكيين: انتظروا نتائج التحقيقات ولا تطلقوا افتراضات بشأن حادث ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مكالمته مع سلفه دونالد ترامب كانت قصيرة وجيدة، وأنه أشعر بالامتنان لأنه بخير، مشيرًا إلى أنه ما من مكان في الولايات المتحدة للعنف، علينا الاتحاد كأمة.

وتابع في تصريحات نقلتها قناة العربية: ممتنون لقوات إنفاذ القانون، وأوعزت بمراجعة كل إجراءات الأمن بالمؤتمر الجمهوري، وعلينا انتظار نتائج التحقيقات بحادث ترامب.

وأضاف بايدن: زدنا الأمن حول ترامب، وأوعزت للخدمة السرية بمراجعة كل خطط الأمن. انتظار التحقيقات وطالب ترامب الأمريكيين بانتظار التحقيقات وعدم إطلاق افتراضات بشأن دوافع مطلق النار على ترامب، مشيرًا إلى أنه لا معلومات بعد عن دوافع مطلق النار، وأن FBI تتولى التحقيقات في الحادث، وأنه يتابع تطورات الحادث مع الأمن القومي .

وتابع بايدن أن السعي للاغتيال يتعارض مع كل ما نمثله، وأن الوحدة هي الهدف الأكثر أهمية للجميع، خاصة بعد محاولة اغتيال ترامب.