شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن سيلقي خطابًا للأمريكيين الليلة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي خطابًا للأمة الليلة.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق إن مكالمته مع سلفه دونالد ترامب كانت قصيرة وجيدة، وأنه أشعر بالامتنان لأنه بخير، مشيرًا إلى أنه ما من مكان في الولايات المتحدة للعنف، علينا الاتحاد كأمة.وتابع في تصريحات نقلتها قناة العربية: ممتنون لقوات إنفاذ القانون، وأوعزت بمراجعة كل إجراءات الأمن بالمؤتمر الجمهوري، وعلينا انتظار نتائج التحقيقات بحادث ترامب.