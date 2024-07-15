أول تعليق لميلانيا ترامب بعد محاولة اغتيال زوجها

ياسر رشاد - القاهرة - بعد محاولة الإغتيال التي تعرض لها المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب دعت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق الأمريكيين إلى تنحية خلافاتهم السياسية جانبا والتوحد بعد محاولة اغتيال زوجها، واصفة منفذ العملية بـ"الوحش".

وبعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها زوجها خلال تجمع انتخابي يوم السبت، وصفت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، منفذ محاولة الاغتيال بـ"الوحش"، ودعت الأمريكيين إلى "التوحد والارتقاء فوق الكراهية والانتقادات اللاذعة والأفكار البسيطة التي تشعل العنف".

وقالت ميلانيا في بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس": "عندما شاهدت الرصاصة تضرب زوجي دونالد، أدركت أن حياتي وحياة ابني على شفا تغيير مدمر.. أنا ممتنة لعملاء الخدمة السرية وموظفي إنفاذ القانون الذين خاطروا بحياتهم لحماية زوجي".

كما أعربت عن "تعاطفها مع ضحايا إطلاق النار الآخرين، وكذلك عائلاتهم". مشيرة إلى أن "وحشا اعتبر زوجها آلة سياسية غير إنسانية حاول اغتيال شغفه"،واختتمت ميلانيا ترامب: "أنا أفكر فيكم أيها الأمريكيون الأعزاء".

دونالد ترامب يتعرض لمحاولة اغتيال

وتعرض ترامب يوم أمس السبت لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا.

هذا وأعرب زعماء العالم عن صدمتهم جراء إصابة دونالد ترامب، فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر أنه تم العثور على عبوات ناسفة في سيارة المشتبه به في محاولة الاغتيال.