بايدن يوجه بإجراء تحقيق سريع في واقعة محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - أثار ت محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب جدلًا واسعًا وخاصة بعدما تم الكشف عن منفذها، وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن امتنانه لتحسن صحة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي المحتمل دونالد ترامب، مؤكدًا أنه وجّه بإجراء تحقيق سريع ودقيق في الواقعة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي: "ممتنون لأن ترامب بصحة جيدة ويتعافى، وتحدثت الليلة الماضية معه واطمأنيت على صحته"، مضيفًا: "لا مكان في أمريكا لمثل هذا العنف، فهذه ليست قيم بلادنا".

وتابع: "وجهت بأن يكون التحقيق في ذلك دقيقا وسريعا، وسيحصل المحققون على كل الموارد التي يحتاجونها لإنهاء التحقيق"، مشيرًا: "لقد أعطيت توجيهاتي للخدمة السرية بتوفير الحماية الكاملة لترامب وضمان أمنه".

وأوضح بايدن: "أعطيت توجيهاتي لتوفير جميع الإجراءات اللازمة لحماية وأمان المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ غدا".

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وقال إنه شعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.

وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.

وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.