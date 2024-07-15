ترامب: لن أدع قناصا يفرض عليّ تغيير برنامجي الزمني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، أنه سيتوجه، اليوم الأحد، إلى مدينة ميلووكي التي تستضيف مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيعلنه مرشحًا للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال.

وكتب الرئيس السابق على منصته الاجتماعية: "بسبب الأحداث الرهيبة بالأمس، كنت قررت أن أؤخر رحلتي إلى ميلووكي ليومين. لكنني لن أدع قناصًا أو قاتلًا يفرض عليّ تغيير البرنامج الزمني"، وفقًا لما ذكرته "فرانس برس".

وحضّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأمريكيين على الوحدة و"عدم السماح للشرّ بأن ينتصر"، بعد نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا.

ومن شأن هذا الهجوم الذي أثار صدمة في مختلف أنحاء العالم، أن يضفي اضطرابًا على حملة الانتخابات الرئاسية في بلد يشهد استقطابًا شديدًا