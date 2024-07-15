سفير فرنسا بالقاهرة يؤكد عمق علاقات التعاون التي تربط بلاده ومصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وبلاده في كافة المجالات، لافتا إلى أهمية الدور المصري بالنسبة لدول المنطقة.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة الفرنسية مساء اليوم الأحد بمناسبة العيد الوطني بحضور عدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، أوضح أن فرنسا ومصر تتقاسمان نفس الأهداف التي يتعين تحقيقها بصورة فورية من خلال وضع نهاية لآلام المدنيين، وعلى المدى الطويل وضع حل سياسي دائم يلبي التطلعات المشروعة للشعوب ومن دون تأخير، لافتا إلى العمل من دون كلل لتحقيق ذلك.

وأشار السفير إلى التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، مضيفا أنه بالنسبة للجامعة الفرنسية في مصر، فهناك جهود من أجل تحقيق انطلاقة جديدة، بجانب وسائل جديدة مخصصة للجامعة وتخصصات جديدة تتواكب بصورة كاملة مع احتياجات سوق العمل.