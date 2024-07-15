سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، في القاهرة، اليوم، أوراق اعتماده للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقل السفير الحصيني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما للشعب المصري دوام التقدم والازدهار.

من جهته رحب الرئيس المصري، بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وحمّله نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.