العاهل المغربي يرسل برقية تضامن إلى ترامب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال

ياسر رشاد - القاهرة - بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبَّر له فيها عن تعاطفه وتضامنه، إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس السبت أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وأدان العاهل المغربي -في البرقية- العنف السياسي، متمنيًا للرئيس الأمريكي السابق شفاءً عاجلًا حتى يتمكن من مواصلة خدمة بلاده.

وأعلنت مصادر أمريكية اليوم الأحد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد هوية مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المصادر قولها "إن مطلق النار على ترامب يدعى توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أكد في وقت سابق أن عملية إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب هي "محاولة اغتيال" استهدفته.