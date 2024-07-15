الاحتلال يقتحم عدة بلدات شرق طولكرم مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، بلدتي عنبتا وكفر اللبد، شرق طولكرم، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية أن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت شوارعها الرئيسة ومنطقة الجبل الجنوبي، قبل أن تتوجه إلى بلدة كفر اللبد المجاورة.

وأضافت أن آليات الاحتلال تمركزت في عدة أحياء داخل البلدة، تحديدا منطقة المدارس والكراج، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقد اقتحم مستعمرون للمرة الثانية خلال اليوم الأحد، تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين حسن مليحات، لـ"وفا"، بأن مجموعة من مركبات المستعمرين شقت طريقها مسرعة وسط بيوت المواطنين ودعست كلب حراسة للمواطن جمال سليمان، فيما تجمع عدد آخر من المستعمرين على أطراف التجمع.

وكان عدد من المستعمرين قد اقتحموا تجمع عرب المليحات في ساعات الصباح الباكر، وأطلقوا مواشيهم بين مساكن المواطنين، كما داهموا حظائر مواشي في المنطقة.