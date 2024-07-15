صورة صادمة تكشف نجاة دونالد ترامب بأعجوبة من الاغتيال

ياسر رشاد - القاهرة - دونالد ترامب: أظهرت صورة جديدة نشرها مصور أمريكي بكاميراته الاحترافية حقيقة محاولة اغتيال المرشح الرئاسي، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي له أمس، وسط مزاعم بإفتعاله تلك الواقعة.

دونالد ترامب

وتظهر الصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خطًا رماديًا، عبارة عن رصاصة ، تطير على بعد سنتيمترات قليلة من رأس ترامب، وجاءت الصورة بعد مقطع فيديو أظهر الحركة التي أنقذت حياة ترامب بينما كانت رصاصة تمضي بجوار رأسه .

الحظ يحالف دونالد ترامب

وكان الحظ حليف دونالد تامب والذي حرك رأسه قليلا في حركة كانت كفيلة بتجنيبه إصابات أكثر خطورة، أو حتى تخسره حياته الموت.، وبعد لحظات من تحريك الرئيس السابق رأسه قليلاً، بدا وكأن الرصاصة أصابته في أذنه.

وفي نهاية المقطع، صفق ترامب بيده على جانب رأسه، بينما كان الدم يظهر فوق أذنه ويتدفق عبر وجهه.

وظهر دونالد ترامب مغطى بالدماء بعد أن أطلق مسلح، حدده مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ذلك الحين على أنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا، النار على أذن الرئيس السابق خلال تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا السبت بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

والتقط الصورة المذهلة مصور صحيفة نيويورك تايمز، دوج ميلز، الذي يتذكر أن تجمع مؤيدي ترامب ضمن آلاف الحشود قبل أن تتحول الأجواء في لحظات ويسود الرعب والترقب المكان.

محاولة اغتيال دونالد ترامب

وبعد أن تعرض ترامب للضرب على ما يبدو، سقط خلف المنصة وأحاط به عناصر الخدمة السرية، الذين قاموا بعد ذلك بإخراج الرئيس السابق من على المنصة إلى موكبه .

ولوح ترامب بقبضته بقوة أمام الحشد، قبل أن يغادر المسرح، مما دفع جمهوره المعجب به إلى البدء في الهتاف: "الولايات المتحدة الأمريكية! الولايات المتحدة الأمريكية!"

بعد الحادث، نشر ترامب بيانًا على موقع Truth Social ألقى الضوء على حادثة إطلاق النار.

وكتب المرشح عن الحزب الجمهوري: "لا أحد يعرف حتى الآن شيئا عن مطلق النار، الذي توفي الآن، وتابع ترامب: "لقد أصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى ".

"أدركت على الفور أن هناك شيئًا خاطئًا، حيث سمعت صوت صفير، وطلقات نارية، وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق جلد أذني."