القيادة الامريكية: تدمير 3 طائرات تابعة للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، امس الأحد، تدمير 3 طائرات من دون طيار وزورق مسيّر، تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.

ومن بين الطائرات المدمرة اثنتان فوق البحر الأحمر وثالثة في منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وذكر بيان القيادة: "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

من جهة أخرى، قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

وأضاف في بيان أن "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدو الاسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) بعدد من المسيّرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وشددت الجماعة على أن "عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".