حقيقة استهداف حزب الله  عددا من مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن حزب الله استهداف عدد من مواقع وجنود وآليات الاحتلال، على الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله، في بيان، اليوم الأحد إن مقاتليه استهدفوا انتشارا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية.

وأضاف أن مقاتليه شنوا هجوما جويا بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، مُستهدفةً أماكن استقرار ضباطها وجنودها، وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وأشار غلى استهداف انتشار لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصاروخ بركان.

كذلك، استهدف مقاتلو حزب الله موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

ياتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، على وقع الاشتباكات التي يتبادلها حزب الله مع الاحتلال بشكل يومي، منذ 8 أكتوبر الماضي، اليوم الثاني لاندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات عغلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

