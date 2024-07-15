بعد حادث ترامب.. ننشر محاولات الاغتيال الفاشلة لرؤساء الولايات المتحدة 

ياسر رشاد - القاهرة - بعدما تعرض ترامب لمحاولة اغتيال، خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، قبل أيام من قبول ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة، ترصد بوابة الخليج 365 الألكترونية أبرز محاولات الاغتيال التي تعرض لها عدد من رؤساء الولايات المتحدة الـ46 لمحاولات اغتيال، نجحت 4 منها، كالتالي:

الرئيس الـ39 جيمي كارتر

الرئيس الـ42 بيل كلينتون

تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال فترته الرئاسية في البيت الأبيض ثلاثة منها في عام 1994.

الرئيس الـ 43 جورج بوش الابن

نجا من محاولتي اغتيال إحداهما من موظف أميركي مصاب بأزمات نفسية داخل البيت الأبيض عام 2001

محاولة اغتيال ثانية خلال وجوده مع الرئيس الجورجي في تبليسي 2006.

الرئيس الـ 44 بارك أوباما

تعرض لعدد من محاولات اغتيال من بينها رسالة مسمومة في عام 2013.

وسارع ترامب إلى سيارته بينما كان يضرب بقبضته في الهواء استعراضا للتحدي.

قالت حملة ترامب إن المرشح الجمهوري المفترض "على ما يرام" بعد إطلاق النار.

كتب الرئيس السابق على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "عرفت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات نار، وشعرت على الفور برصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير".

قالت السلطات إن ما لا يقل عن شخص واحد قتل وأصيب اثنان من المتفرجين بجروح خطيرة.

وقالت الخدمة السرية إنها قتلت مطلق النار الذي قالت إنه هاجم من موقع مرتفع خارج مكان التجمع الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، مشيرة إلى أن ترامب بخير.

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي في وقت متأخر من، السبت، إنه غير مستعد للكشف عن هوية مطلق النار ولم يحدد بعد الدافع وراء محاولة الاغتيال.

الصباح