رواد X: لا نصدق تمثيلية دونالد ترامب الفاشلة

ياسر رشاد - القاهرة - أسرع معارضو دونالد ترامب وكارهوه إلى نسج حبكة حول افتعال دونالد ترامب محاولة الاغتيال التي استهدفته، لمحاولة كسب تعاطف جموع الشعب الأمريكي خلال خوض السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية.

وتوالت المنشورات المؤيدة لتلك النظرية على موقع X، تويتر سابقًا، بينما كان عملاء الخدمة السرية ينقلون ترامب من مكان إطلاق النارفي بنسلفانيا والدم يسيل على الجانب الأيمن من وجهه .

في الساعات التي أعقبت إطلاق النار ليلة السبت، كانت كلمة "منظم" هي مصطلح البحث الرابع الأكثر تصنيفًا على جوجل، يليها ترامب، والخدمة السرية، وأنتيفا - قبل أن تؤكد السلطات الأمريكية المغنية هوية المسلح، مطلق النار. علق بعض مستخدمي موقع X نظرياتهم على الصور المتحدية لترامب بعد إطلاق النار.

"هذه الصورة مثالية للغاية لدرجة يصعب تصديق أنها ليست تمثيلية، ووصفها بأنها صورة العام"، وسأل أحد مستخدمي X بعد وقت قصير من الحادث: "هل تعتقد أن إطلاق النار على ترامب كان مدبرًا؟" كتب مستخدم آخر لديه ما يقرب من ألفي متابع، استنادًا إلى الاستجابة السريعة لجهاز الخدمة السرية للحادث: "إذا كنت لا تعتقد أن هذا الهراء كان مُدبرًا؟ انظر إلى مدى السرعة التي أخرجوا بها ترامب من هناك بمجرد ذكر أن شخصًا ما في الحشد يحمل سلاحًا".

وقال كيفن روجيك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرج، إن إطلاق النار مساء السبت كان "محاولة اغتيال حقيقية".

ومن جانبه قال المدعي العام المحلي إن المسلح المشتبه به وأحد الحاضرين على الأقل لقوا حتفهم، وذكر بيان صادر عن هيئة الخدمة السرية إن اثنين من الحاضرين أصيبا بجروح خطيرة.

وقال: "عرفت على الفور أن هناك خطأ ما في ذلك حيث سمعت صوت صفير وطلقات نارية وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق جلدي. الجدير بالذكرأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار على رئيس أو مرشح رئاسي منذ رونالد ريجان في عام 1981.