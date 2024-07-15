ترامب يصل ميلووكي لحضور مؤتمر للحزب الجمهوري

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى مدينة ميلووكي التي تستضيف مؤتمر الحزب الجمهوري، بعد نجاته من محاولة اغتيال أثناء إلقائه كلمة بولاية بنسلفانيا أمس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال الرئيس الأمريكي السابق، إنه كان سيؤجل رحلته بسبب محاولة الاغتيال، لكنه قرر بعد ذلك أنه لا يريد أنَّ تجبره على تغيير جدول أعماله.

وكتب الرئيس السابق على منصته الاجتماعية "ثروث سوشيال": "بسبب الأحداث الرهيبة بالأمس، كنت قررت أن أؤخر رحلتي إلى ميلووكي ليومين، لكنني لن أدع قناصًا أو قاتلًا يفرض على تغيير البرنامج الزمني".

وحثَّ ترامب الأمريكيين، في وقت سابق الأحد على الوحدة وعدم السماح للشر بأن ينتصر، بعد نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأُصيب الرئيس السابق دونالد ترامب بجروح في أذنه خلال إطلاق نار السبت على تجمُّع انتخابي حاشد، في محاولة اغتيال من شأنها تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المثيرة للاستقطاب.