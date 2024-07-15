٤ قرارات لبايدن بعد محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - الرئيس الامريكي يعزي عائلة الضحية الوحيدة في الحادث

الإثنين 15/يوليو/2024 - 04:18 ص 7/15/2024 4:18:14 AM





أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اطمأن على صحة منافسه في الانتخابات الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب.. وقال لقد تحدثت الليلة الماضية مع دونالد ترامب و أنا ممتن بصدق لأنه بخير ويتعافى. وأجرينا محادثة قصيرة ولكن جيدة، فأنا وجيل نذكره هو وعائلته في صلواتنا.

كما نتقدم بأحر التعازي لعائلة الضحية الذي قتل. لقد كان أباً. كان يحمي عائلته من الرصاص الذي أطلق عليه، ففقد حياته. رحمه الله. كما نصلي من أجل الشفاء التام للمصابين. ونحن ممتنون لعملاء الخدمة السرية وغيرهم من وكالات إنفاذ القانون الذين - والأفراد الذين خاطروا بحياتهم، بالمعنى الحرفي للكلمة، من أجل أمتنا.

وتابع كما قلت الليلة الماضية، لا يوجد مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف أو لأي عنف في هذا الشأن. إن محاولة الاغتيال تتعارض مع كل ما نمثله كأمة. الأمر يتعلق بمن نحن كأمة، فما حدث لا يمثل أمريكا، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك في وطننا.

إن الوحدة هي الهدف الأكثر أهمية على الإطلاق.

سنناقش وسنختلف و هذا لن يتغير. لكننا لن نغفل حقيقة هويتنا كأمريكيين.

لقد تم إطلاعي أنا ونائب الرئيس هاريس للتو في غرفة العمليات من قبل فريق الأمن الداخلي، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزير الأمن الداخلي، والمدعي العام، ومدير الخدمة السرية، ومستشاري للأمن الداخلي، مستشار الأمن القومي. وسوف نستمر في المتابعة.

ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق الذي لا يزال في مراحله الأولى. ولا تتوفر لدينا أية معلومات حتى الآن عن دوافع مطلق النار نحن نعرف من هو. إنني أحث الجميع، على ألا يضعوا افتراضات حول دوافعه أو انتماءاته. دع مكتب التحقيقات الفيدرالي يقوم بعمله، والوكالات الشريكة له تقوم بعملها. لقد أصدرت تعليماتي بأن يكون هذا التحقيق شاملاً وسريعًا. وسيكون لدى المحققين كل الموارد التي يحتاجونها لإنجاز هذا الأمر.

وحول الاجراءات التي سيتخذها بايدن قال

أولاً، يحظى السيد ترامب، بصفته رئيسًا سابقًا ومرشحًا للحزب الجمهوري، بالفعل بمستوى عالٍ من الأمن، ولقد كنت واضحا في توجيهاتي إلى الخدمة السرية لتزويده بكل الموارد والقدرات وإجراءات الحماية اللازمة لضمان استمرار سلامته.

ثانيًا، لقد وجهت رئيس الخدمة السرية بمراجعة جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، والذي من المقرر أن يبدأ غدًا.

ثالثًا، لقد وجهت بإجراء مراجعة مستقلة للأمن القومي في اجتماع الأمس لتقييم ما حدث بالضبط. وسنشارك نتائج تلك المراجعة المستقلة مع الشعب الأمريكي أيضًا.

وأخيرا، سأتحدث أكثر عن هذا الليلة بمزيد من التفصيل من المكتب البيضاوي: يجب أن نتحد كأمة واحدة لإظهار هويتنا.





