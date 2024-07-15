بايدن يدعو لخفض التوتر بعد محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى "خفض التوتر"، بعد محاولة اغتيال خصمه الجمهوري، دونالد ترامب، قائلا إن الانتخابات الأميركية ستكون "فترة اختبار" بعد إطلاق النار على دونالد ترامب.

وقال بايدن في خطاب من المكتب البيضوي في البيت الأبيض: "أريد أن أتحدث إليكم الليلة حول الحاجة إلى خفض التوتر في حياتنا السياسية"، مشددا على أن السياسة يجب ألا تكون "ميدانا للقتل".

وأضاف "إننا جميعا نواجه فترة اختبار مع اقتراب موعد الانتخابات. وكلما زادت المخاطر، ازدادت المشاعر حماسة. بغض النظر عن مدى قوة قناعاتنا، يجب ألا نسمح أبدا بأن تنحدر إلى العنف (...) لقد حان الوقت للتهدئة"، بينما عبر عن سعادته بسلامة الرئيس السابق دونالد ترامب.

هنا أبرز ما قاله بايدن من المكتب البيضاوي:

نحتاج إلى خفض حدة التوتر في السياسة فنحن جيران وأصدقاء ولسنا أعداء.

إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب يدعونا لاتخاذ خطوات إلى الوراء وسعيد لأن ترامب لم يصب بجروح خطيرة.

لا نعرف دوافع مطلق النار على ترامب ولا نعلم إن كان قد حصل على مساعدة أو دعم.

الانتخابات الأميركية ستكون "فترة اختبار" بعد إطلاق النار على ترامب.

لا مكان في أميركا لمثل هذا النوع من العنف، لا استثناءات.

سأواصل الدفاع عن ديمقراطيتنا وسيادة القانون ولا يوجد أهم من وحدتنا.

لا يوجد عنف في الشوارع فهذا ما يجب أن تكون عليه ديمقراطيتنا وعلينا حل الخلافات من خلال صناديق الاقتراع.

وأصيب دونالد ترامب بالرصاص في أذنه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا السبت فيما قالت السلطات إنها تتعامل معه على أنه محاولة اغتيال، وقالت حملة ترامب إنه بخير بعد الحادث.