حريق هائل يلتهم مساحات شائعة من غابات روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا : صرحت وزارة الطوارئ الروسية لوكالة أنباء تاس إن حريق الغابات الذي اندلع بالقرب من قرية ديورسو في منطقة كراسنودار جنوب روسيا اجتاح مساحة 470 كيلو متر مربع.

جهود إطفاء حريق الغابات بروسيا

وقالت الهيئة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الروسية، إن "مساحة حرائق الغابات في منطقة كراسنودار في روسيا اتسعت إلى 470 كيلو متر مربع وتزيد الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 17 مترا في الثانية من تعقيد جهود مكافحة الحرائق"، مضيفة أن عملية مكافحة الحرائق في روسيا تضم أكثر من 200 رجل و48 سيارة إطفاء.