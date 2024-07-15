رئيس البلدبة يعلن حالة الطوارئ بعد حرائق غابات في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أن غطت الحرائق على غابات روسيا أعلن أندريه كرافشينكو، رئيس بلدية نوفوروسيسك الروسية، الواقعة على البحر الأسود، فرض حالة الطوارئ مع انتشار حرائق الغابات في منطقة تبلغ مساحتها 22 هكتارا.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية والعواصف الرعدية الجافة في اندلاع حرائق غابات في أنحاء روسيا خلال الأسابيع القيلة الماضية، بدءاً من منطقة توفا في سيبيريا إلى جمهورية ساخا في منطقة الشرق الأقصى.

وأظهرت صور نشرها كرافشينكو رجال إطفاء وهم يحاولون إخماد الحرائق في مساحات شاسعة من الأراضي والأشجار.

وقال كرافشينكو على تيليغرام إن حافلات أُعدت لإجلاء نحو 200 شخص من المناطق المعرضة للخطر، وإن طائرات هليكوبتر تعمل على إخماد الحرائق.

حرائق غابات روسيا

اندلعت حرائق غابات ضخمة في أكثر من مليون هكتار من الأراضي في روسيا، محققة أرقامًا غير مسبوقة في مساحة الأراضي المحروقة مقارنةً بالسنوات الماضية. وأعلنت السلطات الروسية أمس الأربعاء أن البلاد تعاني بشكل خاص من آثار تغيّر المناخ.

تتكرر حرائق الغابات الضخمة كل صيف في روسيا، حيث تندلع في مناطق نائية قليلة السكان. ومع ذلك، تتعرض أحيانًا المناطق المأهولة للخطر بسبب هذه الحرائق.

وخلال اجتماع بثه التلفزيون مع الرئيس فلاديمير بوتين، أكد وزير حالات الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف أن هناك "أكثر من 500 حريق غابات في البلاد تغطي مساحة تتجاوز مليون هكتار".