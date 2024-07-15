ميدفيديف: محاولة اغتيال دونالد ترامب كتبت له النجاح في سباق الرئاسة

ياسر رشاد - القاهرة -

دونالد ترامب: كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فاز مسبقا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وكتب ميدفيديف في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مرفقا بصورة لترامب عندما تم اعتقاله رسميا في أغسطس 2023: "لقد فاز بالتأكي، فقط إذا لم يتم اغتياله".

وبحسب وكالة الأنباء الروسية تاس، كان ترامب قد نجا من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي له في بنسلفانيا، وأصيب الجمهوري بجرح في أذنه اليمنى ووفقا لتقارير حديثة حيث اخترقت الرصاصة أذنه اليمنى.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وقتل مطلق النار على أيدي ضباط من جهاز الخدمة السرية الأميركي، المسؤول بشكل خاص عن حماية كبار المسؤولين في الولاية.

دونالد ترامب

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطلاق النار في تجمع ترامب باعتباره هجومًا إرهابيًا محليًا محتملًا واغتيالًا.

وأطلق رجل مسلح يدعى توماس ماثيو كروكس يبلغ من العمر 20 عامًا النار من سطح مبنى على بعد حوالي 12 متر فقط من المكان الذي كان يعتليه الرئيس السابق على خشبة المسرح بينما يتحدث إلى آلاف مؤيديه في بتلر في الساعة 6.15 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة.

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واستهدف جهاز الخدمة السرية الأمريكي مطلق النار كروكس من بيتيل بارك ناجحين في صفيته على الفور على يد ضباط من جهاز الخدمة السرية الأمريكي.

وبينما ترددت أصوات انفجارات قوية، ظهر دونالد ترامب ممسكًا فجأة بأذنه قبل أن ينحني على الأرض فيما أحاط عناصر الخدمة السرية به محاولين حمايته.

وزعم الجمهوريون منذ ذلك الحين أنهم قدموا "طلبات متكررة لحماية أقوى" لترامب مع تزايد الأسئلة حول أمن الرئيس السابق.