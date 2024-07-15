شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعبر بنا للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى عضو المجلس الرئاسي للتحالف الوطنى، أن الحكومة الجديدة إذ استطاعت تنفيذ توصيات الحوار الوطنى في جميع المحاور سواء السياسى أو الاجتماعي أو الاقتصادي، سوف تنعكس هذه الحالة على المواطن بشكل إيجابي.

وأشار أبو العلا، إلي أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشكل قوي وبخطوات جادة وفعّالة تعبر بنا جميعا إلي الجمهورية الجديدة، وخاصة أن ما انتهى إليها الحوار الوطني في مسيرته نحو الجمهورية الجديدة، لنتوافق معاً من خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية إلى الصياغة النهائية للحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى أن هناك حالة زخم كبيرة واهتمام بملف الحوار الوطني في مصر بصرف النظر عن القضايا المطروحة في حد ذاتها لأنها تتزامن مع انطلاق العمل لبرنامج الحكومة الجديدة، وجود حرص متبادل على إثراء حالة التعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن الحكومة قدمت برنامج واقعي ومقبول للبرلمان والأهم الانتقال إلى الأفعال وفق تحديد الأطر الزمنية للأولويات والمهام بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه من الضروري العمل على المنظومة الكاملة للتحديات التي تواجه الوطن، قائلا " جلسات الحوار الوطني ستقدم أفكار خارج الصندوق ورؤى ومقاربات مختلفة يمكن البناء عليها وسيكون هناك تناغم في هذه السياسات وبين ما سيطرح لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة".

وشدد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى علي أن جميع توصيات الحوار الوطني تهتم بالمواطن في حياته جميعا سواء الخاصة بالمحور السياسي أو المحور الاجتماعي أو المحور الاقتصادي، لافتا إلى الحزب العربى الناصرى قدم من خلال تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسية توصيات في جميع محاور الحوار الوطنى.