القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا مسيرة وزورقا للحوثيين في البحر الأحمر

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، اننا "دمرنا مسيرة وزورقا للحوثيين في البحر الأحمر"، مشيرة الى اننا "نجحنا في تدمير مسيرة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أنه "نتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على مجزرةِ المواصي في خانيونس التي ارتكبَها العدوُّ الإسرائيلي، نفذت القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (MSC UNIFIC) الإسرائيلية في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ".

وأضاف "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةَ استهدافٍ لعددٍ من الأهدافِ العسكريةِ للعدوِّ الاسرائيليِّ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ (إيلات) جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ من المسيراتِ وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله".

وشدد سريع على أنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تجددُ دعوتَها لكافةِ الجيوشِ العربيةِ والإسلاميةِ إلى تأديةِ واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ وتؤكدُ استعدادَها الكاملَ لتنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ مشتركةٍ معَ أيَّةِ جهةٍ عربيةٍ أوْ إسلاميةٍ مناصِرةٍ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم".

وأشار إلى أنَّ "عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعون الله تعالى لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".