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بايدن يؤجل زيارته لتكساس بعد واقعة اغتيال دونالد ترامب الفاشلة

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الئاسي الأمريكي دونالد ترامب أرجأ الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد زيارة لولاية تكساس التي كانت مقررة يوم الاثنين .

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وأوضح البيت الأبيض في بيان رسمي  أن بايدن أرجأ زيارته لتكساس بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها سلفه ترامب.

وأشار البيان إلى أن بايدن كان سيتوجه إلى أوستن في تكساس لإحياء الذكرى الستين لصدور قانون الحقوق المدنية.

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محاولة اغتيال دونالد ترامب

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه. 

وبينما كان ترامب محاطا بعملاء الخدمة السرية على خشبة المسرح بعد إطلاق النار، تلفظ بكلمة "قتال" ثلاث مرات أمام حشد من مؤيديه.

هذا، ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حادثة إطلاق النار خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا وأحال الطلب إلى الخدمة السرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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