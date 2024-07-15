مكيفة وأمام البحر.. 33 صورة ترصد أرخص 3 شاليهات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم العديد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل الفنادق والشاليهات خاصة في محافظة الإسكندرية، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، حيث تُعد الإسكندرية من أفضل المحافظات لقضاء العطلة بها.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص 3 شاليهات في الإسكندرية، كالتالي:

Grand Hills-chalet 115m

- يقع في الإسكندرية على بعد 44 كم من بورتو مارينا، ويوفر إطلالات على الحديقة.

- يتكون الشاليه المكيف من غرفتي نوم منفصلتين ومطبخ مجهز بالكامل وحمامين، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب للشاليه حيث يقع على بعد 41 كم منه.

- سعر الليلة 1512 جنيهًا.

شاليه في المعمورة

- يقع فندق شيراتون المنتزه على بعد 13 كم من محطة سكة حديد سيدي جابر و 15 كم من حديقة حيوان الإسكندرية.

- يوفر مكان الإقامة مواقف مجانية للسيارات، ويقع على بعد 100م من شاطئ المعمورة وعلى بعد 2.1 كم من شاطئ منتزه عايدة.

- يقع نادي سموحة الرياضي على بعد 14 كم من الشاليه، ويقع نادي الإسكندرية الرياضي على بعد 15 كم.

- يتكون الشاليه من غرفة نوم واحدة ومطبخ صغير مجهز بالكامل وحمام واحد.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة، ويوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة.

- تقع مقابر كوم الشقافة على بعد 20 كم من الشاليه.

- يقع جسر ستانلي على بعد 11 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لشاليه في المعمورة حيث يقع على بعد 64 كم منها.

- الليلة تبدأ من 1728 جنيهًا للفردين وتصل إلى 2160 جنيهًا في حالة الـ5 أفراد.

3BR Chalet with 2 Pools in North Coast

- يقع في أبو زيرا، ويوفر مكان إقامة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.

- يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى تراس ومواقف مجانية للسيارات.

- تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 44 كم من الشاليه وتقع محطة مصر على بعد 39 كم.

- يتكون الشاليه من غرفة نوم واحدة ومطبخ مجهز بالكامل و2 حمام، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع مقابر كوم الشقافة على بعد 38 كم من الشاليه، في حين تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 43 كم.

- يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب حيث يقع على بعد 13 كم منها.

- يبدأ سعر الليلة من 1825 جنيهًا، ويصل إلى 2964 جنيهًا.

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