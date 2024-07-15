شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف ضمن مبادرة "أحسن صاحب" للتحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، من خلاله جهوده، إلى تشكيل حماية حقيقية لحقوق جميع فئات المجتمع، بما فى ذلك المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم.

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر، أطلقت مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

يشهد انطلاق الملتقى التدريبي الأول للمبادرة، والذي يستضيف 800 متطوع من مختلف المحافظات في المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية، يهدف هذا الملتقى إلى تأهيل المتطوعين ليكونوا سفراء التغيير، ولبناء مجتمع أكثر شمولية وتقبلاً للجميع.



أهداف المبادرة:

- تعزيز الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.



- كسر الحواجز الاجتماعية وتقليل العزلة التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة.



- بناء شبكة من المتطوعين المدربين لتنفيذ أنشطة متنوعة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.