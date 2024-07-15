شكرا لقرائتكم خبر عن المؤنسات الغاليات.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يضع المرأة نصب عينيه والان مع تفاصيل الخبر

ولى التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية إيمانًا منه بدورها في المجتمع المصري، ولم يدخر جهدًا لدعمها في كافة المجالات والمحافظات وهو ما ظهر خلال مبادراته حيث نظم التحالف الوطنى في يونيو 2022 حملات للكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء عدد من الجراحات كلها بالمجان بالإضافة إلى ندوات نشر الوعي وإطلاق حملة بعنوان «نسمعك ندعمك»، وتمثل هدفها في تقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي يتعرضن لأزمات نفسية، إلى جانب دعم التحالف لبروتوكول مشروع تغذية المرأة المعيلة لتوفير الغذاء الصحي المتوازن.

وكذلك إطلاق برامج توعوية من خلال عقد جلسات وندوات للمرأة المعيلة، لتساعدها في مواجهة التحديات المعيشية.

وسعى التحالف الوطني، لتغيير ثقافة المجتمع نحو وصمة المشكلات النفسية، مع مراعاة كل وسائل الاحترام والتأمين، إلى جانب دعم التحالف لبروتوكول مشروع تغذية المرأة المعيلة لتوفير الغذاء الصحي المتوازن، وأيضًا إطلاق برامج توعوية من خلال عقد جلسات وندوات للمرأة المعيلة، فلم يدخر هذا الكيان العظيم جهدًا لدعم كل سيدة مصرية، إيمانًا منه بدورها في المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة وهي المسؤولة عن تأسيس الأجيال القادمة التي ستحمل راية هذا الوطن.



