الإمارات تعلن عن تشكيل وزاري جديد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل وزاري جديد في بلاده، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد اعتماد هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة التعليم في بلاده؛ لتصبح سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم، وتعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية، وتعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة، وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.

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