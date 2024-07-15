زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غرب باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 106 كيلومتراً، في منطقة “ذهوب” بإقليم بلوشستان، وشعر به سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك العاصمة الإقليمية كويتا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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