قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق واسعة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، قصفها لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارات على أحياء الزيتون وتل الهوا والتفاح بمدينة غزة، فيما تعرضت الخليج 365 الشمالية والشرقية من مخيمات وسط القطاع لقصف مكثف، أسفر عن تدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطىء مخيم النصيرات.

وفي مدينة رفح، نفّذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على الخليج 365 الشرقية والوسطى من مدينة رفح، مما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة في تلك الخليج 365.

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